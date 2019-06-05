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المعارضة السودانية ترفض دعوة المجلس العسكري للحوار


المعارضة السودانية ترفض دعوة المجلس العسكري للحوار
2019/06/05 | 17:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت قوى المعارضة السودانية رفضها لدعوة المجلس العسكري الانتقالي جميع القوى السودانية للحوار.

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