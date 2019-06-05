المرور العامة لـ

2019/06/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

اكد المتحدث باسم مديرية المرور العامة الرائد فادي عماد ان خطة العيد ستكون مرنة مع وجود امني مكثف.

وقال عماد في حديث خاص

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