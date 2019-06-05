قائد الثورة الإسلامية: صفقة القرن لن تتم وستكون مستنقعا لحكام البحرين والسعودية

2019/06/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال السيد الخامنئي إن الهدف من وراء مؤتمر البحرين تنفيذ خطط أمريكية خائنة وخبيثة، متهما سلطات المنامة بالضعف والعجز تجاه هذه الصفقة، مشيرا إلى أنها ستكون مستنقعا لحكام البحرين والسعودية وستعود بالضرر عليهم وشدد في هذا السياق على أن صفقة القرن لن تتم.هذا وجدد السيد الخامنئي التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمسلمين، مثمناً دور الدول العربية والفصائل الفلسطينية التي عارضت صفقة القرن. انتهى.ص.هـ.ح.

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