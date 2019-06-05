مصر .. 8 من أفراد القوات الأمنية بالهجوم و5 مسلحين

2019/06/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقل التلفزيون المصري عن بيان الداخلية عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية خلال تصدي قوات الأمن للهجوم في العريش.وكانت قوات الأمن المصرية أعلنت أنها قتلت 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة متورطة في مقتل النقيب عمر ياسر معاون مباحث شرطة أثناء مطاردته أفراد العصابة منذ أيام.انتهى.ص.هـ.ح.

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