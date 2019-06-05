بوتين: “المنظمات الإسلامية تساهم في ترسيخ وحدة شعوب روسيا”

2019/06/05 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس بوتين عن اقتناعه بأن المسلمين في روسيا ستستمر في المشاركة بنشاط في حياة البلاد… حيث هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء 4 يونيو، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدا بمساهمة المنظمات الإسلامية في ترسيخ وحدة شعوب روسيا.كما أضاف بوتين في برقيته :«أود أن أشير بارتياح عميق إلى أن المنظمات الإسلامية تقدم …

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