المنافذ الحدودية تحيل 5 عراقيين للقضاء بحوزتهم إقامة وفيزا مزورة في مطار بغداد

2019/06/05 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، إحالة خمس مسافرين للقضاء في منفذ مطار بغداد الدولي.

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