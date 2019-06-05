اصابة عنصرين بالحشد الشعبي بهجوم لداعش بكركوك

2019/06/05 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب عنصران من قوات الحشد الشعبي بهجوم لداعش بناحية الرشاد بكركوك.وذكر مركز الاعلام الامني في بيان، ان عناصر من داعش هاجموا نقطة تابعة للواء ٢٢ بالحشد الشعبي قرب ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، مما ادى الى اصابة منتسبين اثنين من اللواء المذكور.واضاف ان القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن المنفذين.

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