اصابة فلاحين اثنين واحتراق 35 دونماً من محصول الحنطة بإنفجار عبوة بكركوك

2019/06/05 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الامني، الأربعاء، إصابة فلاحين إثنين واحتراق 35 دونماً من محصول الحنطة اثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

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