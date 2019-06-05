2019/06/05 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، اخماد حريق إندلع في مجمع تجاري بمنطقة عرصات الهندية وسط العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تخمد حريقاً إندلع بمجمع تجاري وسط بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تخمد حريقاً إندلع بمجمع تجاري وسط بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).