المهندس يكشف عن مخططات إرهابية ويدعو المقاتلين لمزيد من اليقظة والحذر لإفشالها

2019/06/05 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبومهدي المهندس، الأربعاء، عن مخططات إرهابية لإستهداف المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، فيما دعا المقاتلين إلى مزيد من اليقظة والحذر لإفشالها.

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