2019/06/05 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dTgvbPk2RaU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد - تقديم أحمد العذاري - يوم 05 -06 - 2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد - تقديم أحمد العذاري - يوم 05 -06 - 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).