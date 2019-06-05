اقتصادي: الدولة تنفق 24 تريليون سنويا على المتقاعدين والمستقبل في خطر

2019/06/05 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الاقتصادي باسل العبيدي، الأربعاء، من خطورة المستقبل في ظل تزايد النفقات على الميزانية التشغيلية وخاصة رواتب المتقاعدين من دون وجود خطط ناجعة تذكر، لافتاً الى ان الدولة تنفق 24 تريليون دينار كرواتب للمتقاعدين والعدد والمبلغ في تزايد مستمر.وقال العبيدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الرواتب التقاعدية تشكل 20 % من الموازنة […]

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