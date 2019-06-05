2019/06/05 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي شوقي الماجري يخترق حاجز الصوت بدقيقة صمت ..مسلسل ( دقيقة صمت ) للمخرج المبدع ( شوقي الماجري )..الذي قدم في شهر أيار 2019 مع مسلسلات رمضان ..اقترب كثيراً من محنتنا جميعاً..و جعلنا نكتشف ما يدور من حولنا من الغاز ومصاعب وعجائب..سببت لنا الدوار والكثير من المعاناة و الآلام ..عبر (30) حلقة تواصلت..لتمنحنا الكثير من القوة والثقة بأننا قادرون على تجاوز ما يعترضنا من صعوبات ومعضلات تواجهنا ......

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