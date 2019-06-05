2019/06/05 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظريف يدعو إلى وقف صفقات بيع الأسلحة للسعودية

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى وقف صفقات بيع

السلاح لكل من السعودية و الإمارات، بسبب حربهما على #اليمن التي

أدت إلى كارثة إنسانية.وكتب ظريف، في تغريدة نشرها امس الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع

"تويتر": "تطالب مجتمعات الغرب ومؤسساته التشريعية بإنهاء الكارثة

الإنسانية التي تمثلها الحرب السعودية الإماراتية على اليمن.



لكن

حكوماته تمنحهما مزيدا من الأسلحة، التي تستخدم لارتكاب جرائم حرب

في اليمن".وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "مرة تلي الأخرى ترفض مقترحاتنا

لإيجاد مخرج سياسي (من الأزمة اليمنية).



يجب كسر دائرة الشر هذه".

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