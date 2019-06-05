2019/06/05 | 18:10

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بالصور ..



العاب اطفال كُتب عليها "صنع في إسرائيل" تغزو الأسواق العراقية

الاربعاء

05

حزيران

2019 :

05:40 pm

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لالعاب اطفال كتب عليها “صنع في

إسرائيل” باللغة الانكليزية. وذكر أحد المدونين أن تلك الألعاب دخلت الى السوق العراقية وهي تحمل

العبارة بصورة واضحة دون معرفة الطرق التي دخلت فيها تلك الالعاب ومن

استوردها, المواطنون طالبوا الحكومة والجهات المعنية بضرورة محاسبة

المستوردين لهذه الألعاب من كيان غاصب للأراضي العربية ومقدسات

المسلمين.هذا وكانت صحيفة “معاريف” العبرية قد ذكرت في ايار الماضي أن

بضائع ومنتجات وسلعا إسرائيلية ليست قليلة تباع في الأسواق العراقية

يتم توريدها من خلال الأردن وقبرص.

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