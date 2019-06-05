2019/06/05 | 18:11

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جرائم السعودية والإمارات ستعرض على القضاء الدولي قريبا

أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية علي تيسير، الأربعاء، عن

استعداد وزارته لاحالة ثلاثة ملفات كبيرة تخص جرائم التحالف السعودي

الإماراتي في بلاده إلى القضاء الدولي، مؤكدا أن جميع الجرائم التي

ارتكبت باليمن موثقة.وقال تيسير في تصريح لـ"المعلومة"، إن "وزارة حقوق الانسان تستعد

لإحالة ثلاثة ملفات تخص جرائم العدوان السعودي الاماراتي الى القضاء

الدولي ومحكمة الجنايات الدولية".واوضح، أن "الملفات تتعلق بجرائم قتل المدنيين والتهجير والحصار

المفروض على شعبنا منذ أربعة اعوام، فضلا عن ضربات العدوان جوا

وبحرا".وأكد تيسير أن "جميع الجرائم والمجازر التي ارتكبتها قوى العدوان

موثقة ويجري حالياً العمل على إحالتها إلى القضاء الوطني تمهيدا

لتحويلها الى القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية".

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