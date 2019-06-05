2019/06/05 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الأربعاء، اعتقال شخصين متهمين بسلب وسرقة سيارتين في جانب الكرخ من العاصمة.وقال إعلام المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “معلومات توفرت لدى مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ عن وجود متهمين اثنين مطلوبين بقضيتي تسليب وسرقة عجلات”، لافتا الى أنه “تم تشكيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخصين متهمين بسلب وسرقة سيارتين في بغداد وكالة خطوة برس.

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