فيحان يعلن استضافة مسؤولي خلية الإعلام الأمني على خلفية هجوم الطارمية

2019/06/05 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس كتلة صادقون النيابية عدنان فيحان، الاربعاء، عن استضافة مسؤولي خلية الإعلام الأمني على خلفية بيانهم “غير الدقيق” بشأن اعداد ضحايا هجوم الطارمية.وقال فيحان في بيان تلقته /المعلومة/ نسخة منه، ان “القادة الامنيين في قاطع الطارمية سيتم استضافتهم للتحقيق معهم بشأن احداث الطارمية ومعرفة اسباب عدم تطهيرها من فلول الارهاب”.واضاف فيحان […]

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