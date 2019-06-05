ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة الموسم

2019/06/05 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يستعد نادي ريال مدريد للإعلان عن أهم صفقة له خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في ظل سعي الفريق الملكي لتدعيم صفوفه وإخفاء مكامن الخلل التي طالته هذا الموسم.

وبحسب برنامج “خوجونيس” الذي يذاع على قناة (لاسيكستا) الإسبانية، فإن ريال مدريد سيعلن بعد ساعات قليلة عن أهم صفقة للنادي في السنوات الأخيرة.

ورجحت بعض التقارير الصحفية أن يتم الإعلان عن صفقة إدين هازارد، بينما ذهبت تقارير أخرى للاعتقاد بأن النادي الملكي سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويعلن عن ضم كيليان مبابي.

وبالنسبة للخيار الأول، فإن مقدم البرنامج المذكور، قال: “ريال مدريد سيُعلن عن التعاقد مع هازارد خلال الساعات القليلة القادمة، الصفقة أغلقت مقابل مبلغ قريب من الـ100 مليون يورو".

بينما كتبت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، قبل دقائق قليلة عبر موقعها الالكتروني: “لن يطول الأمر حتى يتم الإعلان الرسمي عن حلم ريال مدريد في الميركاتو، مبابي أقرب من أي وقت مضى".انتهى2

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