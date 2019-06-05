سائق تكتك يضع صورة صدام ويتجول بها بشوارع بغداد في اول ايام عيد الفطر المبارك

2019/06/05 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا توثق وضع سائق “تكتك” صورة لصدام على عجلته، وهو يسير في شوارع مناطق شرقي العاصمة بغداد، لتنقسم الأراء بشأنه.بعض المتفاعلين مع الموضوع على مواقع التواصل، طالبوا بمحاسبة الشاب وفق قانون حظر حزب البعث، فهو برأيهم “يروج لصدام لكن غيرهم، رأوا أن سواق “التكتك” عادةً هم من الشباب...

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