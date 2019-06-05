2019/06/05 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، أن الانقسامات مابين كتل المكون السني اضافة الى الخلافات الكردية المتعلقة بتشكيل حكومة الاقليم أصابت الكابينة الوزارية بـ”الشلل”، مشيرا إلى أن الازمة في طريقها الى الانفراج قبل شهر من اليوم.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الخلافات مابين كتل المكون السني وخاصة محمد الحلبوسي واحمد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الانقسامات السنية والخلافات الكردية اصابت الكابينة الوزارية بالشلل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الانقسامات السنية والخلافات الكردية اصابت الكابينة الوزارية بالشلل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).