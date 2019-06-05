شرطة ذي قار تعلن تفاصيل جريمة شخص قتل صديقه من أجل المال

2019/06/05 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، اعتقال شخص قتل صديقه الذي يعمل محاميا من أجل سرقة سبعة آلاف دولار منه.وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من خلية الصقور اعتقلت شخصا يبلغ من العمر 38 عاما في قضاء الصويرة بمحافظة واسط حيث

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