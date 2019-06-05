وفاة الفنان نجم الكوميدي المصري محمد نجم

2019/06/05 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



اعلن في القاهرة اليوم الاربعاء عن وفاة نجم الكوميديا المصري الفنان محمد نجم،عن عمر ناهز 74 عامًا.

ومحمد نجم، واسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض من مواليد الزقازيق 1944 ، ويعد ضمن أشهر نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.

وكان الفنان الراحل قد تعرض لجلطة دماغية، نقل إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالدقي، وكان في حالة غيبوبة تامة.

برز اسم محمد نجم بعدما أسس مسرحه الخاص، وقدم عشرات المسرحيات ومنها ”البلدوزر، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر، واحد لمون والتاني مجنون، الكدابين أوي، دول عصابة يا بابا، الأونطجي“، ومن أشهر مسرحياته «عش المجانين» التي حققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.

قدم الراحل للسينما حوالي 14 فيلمًا، معظمها في فترة السبعينيات، ومنها: ”مولد يادنيا، صانع النجوم، قمر الزمان، احترسي من الرجال يا ماما، بمبة كشر“.ويعد ”حكايتي مع الزمان“ من ابرز الافلام التي شارك فيها الى جانب وردة الجزائرية ورشدي أباظة،ويعد فيلم ”عقلي طار“ الذي مثله مع محمد عوض عام 1994آخر افلامه.

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