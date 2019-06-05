2019/06/05 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s7-HWyhPQSs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد أجواء مصيف بيخال في اربيل بثاني أيام عيد الفطر المبارك مع بشير الحسن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد أجواء مصيف بيخال في اربيل بثاني أيام عيد الفطر المبارك مع بشير الحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).