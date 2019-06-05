القوات الأمنية تتخذ إجراءات مشددة على الحدود السورية عقب حريق في الباغوز

2019/06/05 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الأنبار..أعلن قائممقام قضاء القائم غربي الانبار احمد الدليمي، الاربعاء، عن اتخاذ القوات الأمنية تدابير مشددة اثر اندلاع حريق هائل بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا غربي المحافظة.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية اتخذت تدابير امنية مشددة اثر اندلاع حريق هائل في منطقة الباغوز السورية القريبة من قضاء القائم تحسبا من وصول […]

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