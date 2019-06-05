ضبط عجلة محملة بالاسلحة في واسط.. (صور)

2019/06/05 | 18:59

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت إدارة مستشفى "عفيف" العام في السعودية، حالة الإنذار الأصفر "CODE YELLOW"، إثر انقلاب حافلة تقل أكثر من 20 مسافرا من مختلف الجنسيات، كانوا في طريقهم لأداء العمرة.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث وقع

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاربعاء، إصابة فلاحين اثنين واحتراق 35 دونمًا من محصول الحنطة في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع بيك اب،

بغداد اليوم - بغداد

دعا نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، الأربعاء (05 حزيران 2019)، المقاتلين لمزيد من اليقظة والحذر، محذرا من مخطط "للعدو الإرهابي".

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المهندس هنأ ، ابن

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