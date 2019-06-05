الحشد الشعبي يوضح” ما أثير بشأن رواتب مقاتليه

2019/06/05 | 19:00

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سومر نيوز: بغداد..



أوضحت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، حقيقة دعوتها منتسبيها بالابلاغ عن المنافذ المالية التي تسلم رواتب ...

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