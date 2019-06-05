الخامنئي يلقي خطبة العيد بين انصارة حاملاً بندقية !!!

2019/06/05 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القى المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي، الاربعاء، خطبة عيد الفطر، بينما كان يحمل بندقية في يده اليسرى.

وقد نشرت وكالة فارس على حسابها بتويتر، اليوم (5 حزيران 2019)، مقطعا مصورا للمرشد الإيراني، علي خامنئي، أثناء إلقائه خطبة صلاة عيد الفطر، وهو يحمل في يده اليسرى بندقية روسية الصنع من نوع (دراغانوف).

وانتقد خامنئي في الخطبة التي بثها التلفزيون الايراني على الهواء مباشرة، الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، ووصفها بأنها "خيانة للأمة الإسلامية".

وأضاف، ان "(صفقة القرن) لن تتحقق، وهذه الصفقة خيانة للأمة الإسلامية، ولن ترى النور".

ولم يتحدث خامنئي أو أي وسيلة إعلامية إيرانية عن سبب حمل المرشد لهذه البندقية، التي يبدو أنها تأتي في إطار مجرد استعراض للقوة الإيرانية وشحذ همم الشعب الخانق من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ودراغونوف بندقية قنص روسية الصنع، وهي خفيفة الوزن وحركتها الميكانيكية شبيهة بحركة الكلاشنكوف.

جدير بالذكر ان حدة المواجهة زادت بين إيران والولايات المتحدة في الشهر الماضي، بعد عام من انسحاب واشنطن من اتفاق بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي، في مقابل رفع العقوبات الدولية.

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