2019/06/05 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن موقع اميركي، الاربعاء، عن مقتل اهم ضابط بالعمليات الخاصة الاميركية في العراق في حادث تسلق بالقرب من العاصمة واشنطن.

وذكر تقرير لموقع (تاسك بيربس) الاميريكي المتخصص بالشؤون العسكرية، ان "الملازم المتقاعد ارلي ويليام دين الذي شارك بغزو العراق 9 مرات، قتل بعد ان علق هو ومجموعته في منحدر صخري على ارتفاع 10 آلالاف و400 قدم أثناء قيامهم بالتخييم على طول الطريق المؤدي إلى قمة جبل رينييه في العاصمة واشنطن".

واضاف، ان "دين تخرج من أكاديمية ويست بوينت العسكرية في عام 1997، وقد تقاعد مؤخرا من الجيش في آب 2017″، مبينا أنه "خلال حياته المهنية التي استمرت لـ 20 عاما ، خدم بشكل أساسي في العمليات خاصة، حيث خدم تسع مرات في العراق ومرة واحدة في الأردن ، وفقا لسجلات الجيش الاميركي".

من جانبه قال اللفتنانت كولونيل المتقاعد من الجيش توم ديتوماسو وهو ضابط سابق في العمليات الخاصة، إن "بيل كان الرجل المتخفي النموذجي"، حيث ان “معظم الناس لايعرفون أبدا أنه خدم في صفوف العمليات الخاصة في الجيش الاميركي في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع اميركي: مقتل اهم ضابط بالعمليات الخاصة الاميركية في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع اميركي: مقتل اهم ضابط بالعمليات الخاصة الاميركية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).