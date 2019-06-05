القوات المشتركة تقتل 3 دواعش بعملية امنية جنوب الأنبار

2019/06/05 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات المشتركة، الأربعاء، من قتل ثلاثة عناصر بتنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية في منطقة الرزازة جنوب الأنبار.

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