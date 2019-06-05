إصابة منتسبين إثنين بالدفاع المدني إثر انفجار عبوة بقضاء سنجار

2019/06/05 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الأربعاء، بإصابة منتسبين اثنين في مديرية الدفاع المدني، إثر انفجار عبوة ناسفة في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

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