الإعلام الامني: إصابة منتسبين إثنين من الحشد الشعبي بهجوم إرهابي لداعش بكركوك

2019/06/05 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بإصابة منتسبين إثنين من الحشد الشعبي في هجوم إرهابي نفذه تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة كركوك.

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