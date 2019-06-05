2019/06/05 | 19:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
أكد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الأربعاء، أن القضاء بحاجة الى خمسة مليارات دولار لإعادة اعمار البنى التحتية المدمرة جراء تدميرها من قبل “ داعش”.
وقال الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اعادة اعمار البنى التحتية المدمرة جراء قيام داعش بتفجيرها في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي، تحتاج الى ميزانية مالية تقدر […]
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أكد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الأربعاء، أن القضاء بحاجة الى خمسة مليارات دولار لإعادة اعمار البنى التحتية المدمرة جراء تدميرها من قبل “ داعش”.
وقال الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اعادة اعمار البنى التحتية المدمرة جراء قيام داعش بتفجيرها في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي، تحتاج الى ميزانية مالية تقدر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي: الرمادي بحاجة الى 5 مليارات دولار لإعادة اعمار البنى التحتية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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