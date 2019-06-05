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مسؤول محلي: الرمادي بحاجة الى 5 مليارات دولار لإعادة اعمار البنى التحتية


مسؤول محلي: الرمادي بحاجة الى 5 مليارات دولار لإعادة اعمار البنى التحتية
2019/06/05 | 19:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

أكد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الأربعاء، أن القضاء بحاجة الى خمسة مليارات دولار لإعادة اعمار البنى التحتية المدمرة جراء تدميرها من قبل “ داعش”.

وقال الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اعادة اعمار البنى التحتية  المدمرة جراء قيام داعش بتفجيرها في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي، تحتاج الى ميزانية مالية تقدر […]

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