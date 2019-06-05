2019/06/05 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرب: عبد المهدي سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة بعد العيد

الاربعاء

05

حزيران

2019 :

06:48 pm

36

كشف النائب عن تحالف البناء حسين عرب، عن تطورات جديدة بشأن اكمال

الكابينة الوزارية. وأوضح عرب إن رئيس الوزراء ابلغ نواب بغداد خلال لقاءه بهم في اليومين

الماضيين بأنه سيقدم اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة حتى لو يحصل

توافق بشأنها,مؤكدا أن عبد المهدي قادر على تقديم المرشحين للوزارات

بدون توافق.واوضح أن الخلافات التي حدثت خلال شهر رمضان اخرت اكمال

الكابينة، معتبرا أن عبد المهدي وبعض القوى السياسية تتحمل مسؤولية

تأخر اكمال الكابينة.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرب: عبد المهدي سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة بعد العيد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرب: عبد المهدي سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة بعد العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).