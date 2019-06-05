«سكاي».. أول «تاكسي» جوي يعمل بالهيدروجين

2019/06/05 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت شركة «Alakai Technologies» الأمريكية عن طائرة تعمل بالهيدروجين يمكن استخدامها كسيارة أجرة جوية مأهولة أو كطائرة من دون طيار.وقد أطلقت على الطائرة تسمية «سكاي» «السماء»، ولديها 6 مراوح ويمكن أن تنقل 6 أشخاص.وتقلع وتهبط الطائرة عموديًا مثل أية مروحية، لكن ليس لديها محركات احتراق داخلي تدير مراوحها، بل محركات كهربائية، ومصدر […]

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