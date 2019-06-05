2019/06/05 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ النائب جاسم الجبارة العراقيين والمسلمين في العالم كافة بحلول عيد الفطر المبارك، معربا في الوقت نفسه عن أمله بان يكون بداية خير للعراق.

وقال مكتب الجبارة في بيان "يتقدم النائب جاسم الجبارة عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بخالص التهاني والتبريكات للشعب العراقي الحبيب وامتنا العربية والاسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وجاء في البيان "سائلا المولى عز وجل أن يكون هذا العيد عيد فرح وسعادة و بداية خير وأمن على وطننا الغالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبارة يهنيء بعيد الفطر ويأمل ان يكون "بداية خير" للعراق ) نشر أولاً على موقع (جاسم الجبارة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبارة يهنيء بعيد الفطر ويأمل ان يكون "بداية خير" للعراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جاسم الجبارة).