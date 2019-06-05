2019/06/05 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استأنفت أسعار النفط تراجعها يوم الأربعاء، لينزل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من أربعة بالمئة بعد صعود مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع.

وبحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.95 دولار بما يعادل 3.15 بالمئة عند 59.98 دولار للبرميل، بعد أن تحولت إلى الصعود لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة.



ونزل غرب تكساس الوسيط 2.17 دولار أو أربعة بالمئة إلى 51.31 دولار للبرميل.وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء‭ ‬إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية زادت الأسبوع الماضي.



وارتفعت مخزونات الخام 6.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 31 مايو أيار، بينما توقع المحللون انخفاضها 849 ألف برميل.وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال ”زيادات المخزون عبر شتى الفئات جعلت التقرير عامل مراهنة على انخفاض الأسعار“ مضيفا أن صعود الواردات وزيادة الإنتاج المحلي رفعا المخزونات.



وقال ”جاءت زيادات المخزون رغم طلب قوي على النفط الخام من شركات التكرير وعلى البنزين من سائقي السيارات.“انتهىوللإطلاع على أسعار خام برنت القياسي لحظة بلحظة..



أضغط هنــــــــــــــا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يهوي الى 59 دولاراً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يهوي الى 59 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).