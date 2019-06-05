إنفانتينو رئيسًا للفيفا حتى 2023

2019/06/05 | 19:28

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(المستقلة)..



اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن اعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيسا له بعد انعقاد مجلس الفيفا في باريس، اليوم الأربعاء.

وانتخب انفانتينو بالتزكية ،عبر تصفيق أعضاء المجلس، اذ تشير لوائح الفيفا الجديدة الى عدم إجراء تصويت في حال وجود مرشح واحد للمنصب.

وبهذا فأن انفانتينو سيستمر على رأس الاتحاد الدولي لأربعة أعوام جديد، بعدما تولى رئاسة الفيفا عام 2016 خلفا لسيب بلاتر الذي ترك المنصب بعد فضيحة فساد.

وقال إنفانتينو (49 عاما) أمام المجلس في خطاب طويل ”لم يعد يتحدث أحد عن أزمة الفيفا أو إعادة البناء بعد الضربة.



يمكننا القول إننا غيرنا الموقف“.

وأضاف ”تحول الفيفا من مؤسسة مسممة وشبه إجرامية إلى ما ينبغي أن تكون عليه في الأساس..



منظمة تطور كرة القدم وتوازي الشفافية والنزاهة.الآن كل شيء منفتح وشفاف وليس من المحتمل أن يخفي الفيفا مدفوعات بسبب أي شيء غير أخلاقي.



لا مجال للفساد الآن“.

وقال إنفانتينو إن الوضع المالي المثير للشكوك سابقا بات يبعث بالتفاؤل حاليا بعد زيادة حجم الميزانية من خمسة مليارات دولار إلى 6.4 مليار دولار كما ارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي من مليار إلى 2.75 مليار دولار.

وانتهز الفرصة للترويج للنظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية المؤلفة من 24 فريقا والتي تنطلق في غضون عامين رغم تهديد أندية من الصفوة في أوروبا بمقاطعتها بسبب مخاوف من تكدس المباريات.

وقال ”نعرف أن الأندية هي القلب النابض للعبة لأنها تدرب اللاعبين ونحن يجب أن نوفر للأندية فرصا للتوهج عالميا والتحدي في كأس عالم“.

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