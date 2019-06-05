2019/06/05 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في أحد المراكز التجارية وسط العاصمة بغداد.وقال إعلام المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “رجال الدفاع المدني في الكرادة تمكنوا من إخماد حريق نشب، عصر اليوم، في مولدة كهرباء تابعة لأحد المراكز التجارية بمنطقة عرصات الهندية”، مبينا أن “النيران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق في مركز تجاري وسط بغداد وكالة خطوة برس.

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