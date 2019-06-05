علماء الفلك يلتقطون صورا نادرة لكواكب غريبة حديثة الولادة

2019/06/05 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أصدر علماء الفلك صورا لنظام ناشئ ثنائي الكوكب يتم تشكيله حول نجم شاب أصغر بقليل من الشمس، يقع على بعد نحو 370 سنة ضوئية من الأرض.وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف ثنائيات من الكواكب التي تدور حول النجم نفسه وهي لا تزال في طور النمو.وتقدم الصور نظرة نادرة لعملية ميلاد […]

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