صور.. مسعود بارزاني يقضي العيد

2019/06/05 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني انه قضى ثاني ايام عيد الفطر في احد اكثر الاماكن نيلا للشرف.ونشر بارزاني على صفحته بتويتر، صورتين خلال تواجده بمحور الخازر لقوات البيشركة، وكتب "ان اكون بين قوات البيشمركة في العيد احد اكبر مواقع الشرف".

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