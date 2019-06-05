ضبط عجلة محملة بالاسلحة في واسط.. (صور)

2019/06/05 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الاربعاء، ضبط عجلة محملة بالاسلحة في احدى مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان أن “مفارز K9 في سيطرة كوت – بغداد ومن خلال التفتيش الدقيق ضبطت عجلة محملة بأسلحة مختلفة الأنواع”.

وأضافت القيادة، أن “سائق العجلة قام باخفاء هذه المواد تحت بضاعة للتمويه، لكن يقظة ومهنية شرطة واسط حالت دون مرور هذه العجلة حيث تم إحالة المخالف والمواد المضبوطة الى القضاء لينال جزائه”.

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