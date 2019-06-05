حقوق الانسان: إعادة جميع النازحين من مخيمات جنوب نينوى الى مناطق سكناهم.

2019/06/05 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الأربعاء، نجاح مبادرة المفوضية للعودة الطوعية الجماعية للنازحين في مخيمات جنوب نينوى البالغ عددها (١٣) مخيماً الى مناطقهم الاصلية .

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