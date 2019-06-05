الصالحي :حل قضية كركوك ليست امنية ولا عسكرية ولا سياسية بل توافقية بامتياز

2019/06/05 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، حكومة اقليم كردستان والاحزاب الكردية والشعب الكردي،بابعاد محافظة كركوك من الصراعات الحزبية بين السليمانية واربيل .وقال في بيان” ان كركوك حالة خاصة وكركوك يجب التعامل معها كإدارة وضع خاص، ولا يصح الاستناد الى نتائج الانتخابات المزورة التي ثبتت للعالم، لانها ومنذ 2005 اعتمدت على سجلات الناخبين المزورة، […]

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