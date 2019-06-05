2019/06/05 | 19:43

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بالصور ..



مفارز K9 تكشف حمولة أسلحة واعتقال سائق السيارة في واسط

كشفت مفارز الكلاب البوليسية "K9"حمولة أسلحة في محافظة واسط.

وذكر بيان لقيادة شرطة واسط ان المفارز المذكورة "في سيطرة كوت -

بغداد ومن خلال التفتيش الدقيق تم ضبط عجلة محملة بأسلحة مختلفة

الأنواع حيث قام سائق العجلة باخفاء هذا المواد تحت بضاعة للتمويه

لكن يقظة ومهنية شرطة واسط حالت دون مرور هذه العجلة".وأضاف انه "تم إحالة المخالف والمواد المضبوطة الى القضاء لينال

جزائه".

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