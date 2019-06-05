2019/06/05 | 19:43

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فيديو ..



العامري : على الطبقة السياسية التعامل بإحترام مع التطلعات المشروعة للشعب

الاربعاء

05

حزيران

2019 :

07:25 pm

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قال مدير المعهد العراقي للحوار والفكر عباس العامري ، ان التغيير

السياسي الذي حدث في العراق بحاجة الى ثقافة منظمة لمتابعة الاحداث

والمتغيرات ، العامري أضاف ان على الطبقة السياسية التعامل باحترام مع

التطلعات المشروعة للشعب وان على الشعب التحلي بالوعي والايقاد بطريقة

عشوائية .

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