الكونغرس يسعى لمنع ترامب من بيع اسلحة الى دول الخليج

2019/06/05 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي نيتهم تقديم 22 مشروع قرار على حدة تهدف لمنع الرئيس، دونالد ترامب، من بيع أسلحة للسعودية والإمارات والأردن.وقال أصحاب هذه المبادرة في بيان مشترك صدر عنهم اليوم الأربعاء إن جهودهم ترمي إلى “حماية وتثبيت دور الكونغرس في المصادقة على صفقات بيع الأسلحة […]

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