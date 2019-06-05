2019/06/05 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أطلقت الصين اليوم الأربعاء صاروخاً فضائياً من البحر، للمرة الأولى، ما يسمح لها بتأكيد طموحاتها في سوق تثبيت الأقمار الاصطناعية التجارية في المدارات.وأعلنت وكالة الفضاء الصينية أنّ صاروخاً حاملاً، “لونغ مارش-11″، أطلِق عند الساعة 12,06 بالتوقيت المحلي (04,06 بتوقيت غرينتش) من منصة في البحر الأصفر الواقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تطلق للمرة الأولى صاروخاً فضائياً من البحر وكالة خطوة برس.

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