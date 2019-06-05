القبض على داعشي كبير شمالي بغداد

2019/06/05 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، اعتقال مؤسس داعش الارهابي في ناحية الراشدية شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ١٩ تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى".

واضاف، ان "الارهابي المعتقل قام بتأسيس تنظيم لداعش في ناحية الراشدية شمالي بغداد، وهو ينحدر من عائلة ارهابية حيث ما زالت والدته وشقيقتها تقبعان في احدى السجون وفق المادة ٤ أرهاب، فيما هرب والده واشقائه لاحدى دول الجوار وهو ايضا من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

واكد البيان، الى ان الداعشي "اضطر للهرب الى ديالى حيث تم تكليفة بقيادة احدى التنظيمات الارهابية فيها، وبعد المتابعة والدقة من قبل رجال الاستخبارات العسكرية استطاعوا الى استدراجة لكمين محكم والقبض عليه".انتهى/س

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