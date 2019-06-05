ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

2019/06/05 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال تجمع المهنيين السودانيين إن القتلى سقطوا برصاص قوات التدخل السريع، التي يقودها عضو المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".وكانت لجنة أطباء السودان قد أعلنت أول أمس أن عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بلغ 35 قتيلا، فيما أمر النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، بفتح تحقيق في الأحداث.

انتهى.ص.هـ.ح.

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